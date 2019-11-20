قال مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، إنَّ النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في واقعة وفاة تلميذ بالصف الثالث الابتدائي تابعة لمركز القناطر الخيرية، مضيفًا أنَّ أجهزة الأمن بالمديرية تلقت بلاغًا من والد الطالب برقم 11657 إداري مركز القناطر؛ اتهم فيه المدرسة بالإهمال، مطالبًا بالتحقيق في الواقعة وكشف إهمال إدارة المدرسة في إسعاف نجله وتراخي المدرس في التدخل لإنقاذ ابنه.

وأوضح المصدر، لـ"الوطن"، أنَّه سيجرى استدعاء مسؤولي إدارة المدرسة والمدرس المسؤول عن الحصة التي توفي بها الطالب، لافتًا إلى أنَّ التقرير المبدئي أثبت أنَّ الطالب لفظ أنفاسه بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، مبينًا أنَّه سيجرى الاستماع لأقوال زملاء الضحية، نافيًا وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وشهدت مدرسة "نور السلام" الخاصة بالقناطر الخيرية، التابعة لمدارس "سنودس النيل الغنجيلي" الخاصة بالكنيسة الإنجيلية، وفاة الطالب طارق محمد القوصي بالصف الثالث الإعدادي أمس الأول، بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية خلال إحدى الحصص الدراسية عقب "الفسحة"، وقبيل ذلك استغاث بمدرس الحصة لإسعافه فاعتقد المدرس أنَّه يتظاهر بالمرض فتركه وطلب منه "عدم الهزار"، ولكن طارق أصيب بغيبوبة ولم ينتبه أحد من إدارة المدرسة أو مدرس الفصل لحالته إلا بعد نصف ساعة وعند التدخل وطلب الإسعاف اكتشفوا وفاته.