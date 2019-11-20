انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي السادس لقسم الفلسفة بكلية الآداب بعنوان "فلسفة التعليم" اليوم، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور عبدالرحمن ذكري نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة رجاء أحمد علي وكيلة كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف شاهين وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة هدى الخولي رئيس قسم الفلسفة.

وقال الدكتور عبدالرحمن ذكري نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا، إنّ الفلسفة تمثل كل شيء في المجتمع وأنّ التفكير يعني الفلسفة، مشيرًا إلى أنّ مصر تواجه حربا عنيفة متعلقة بالفكر، لذا اهتمت جامعة القاهرة بموضوع الفكر والفلسفة وكيفية تغيير الأفكار، والاهتمام بالتفكير النقدي لدى الطلاب.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رجاء أحمد وكيل كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنّ اليوم العالمي للفلسفة الذي أعلنته منظمة يونسكو، اعتراف بمكانة الفلسفة ودورها في توعية الرأي العام، لافتة إلى ضرورة بناء جسور السلام في عقول البشر، وأنّ الفلسفة قادرة على تغيير العالم وتغيير النفس البشرية لأنها تمثل حالة من الوعي، مما يساهم في بناء مواطن واعي ومستقيم.

وأكدت الدكتورة رجاء أنّ الدرس الفلسفي ليس مجرد شحن للأفكار، لكنه بناء فضائل وقيم وطرق للتفكير، متابعة أنّ موضوع المؤتمر مهم لأنه يتناول أحد تحديات الحاضر وهو التعليم، ويهدف لوضع لبنة في بناء مصر والنهوض بها، إذ إنّ تطوير التعليم ووضع فلسفة له أمر ضروري لتفادي مخاطر العملية التعليمية، وفلسفة التعليم تمثل الفلسفة التطبيقية للنهوض بالعملية التعليمية وبالتالي النهوض بالأمة، لأنها حجر الأساس الذي تبنى عليه كل عمليات التطوير، فبالعلم والتعليم تنهض الأمم.

وتابعت الدكتورة رجاء أحمد خلال كلمتها أنّ الثقافة هدف والتعليم وسيلة، وأنّ التعليم موضوع الفلسفة التي تشكل مرآة تعكس مشكلات كل عصر، حيث لا يمكن العيش دون الفلسفة لأنّها كفاح ذهني وقاطرة تسحب المجتمع نحو التقدم، مؤكدة أنّه لابد من منهاج تربوي شامل لبناء مواطن نموذجي، لأن الهدف من حياة الإنسان أن يصبح كامل وهذا لا يتحقق دون التعليم، إذ إنّ العقل البشري خزانة فارغة لابد من ملئها بالمعرفة والعلم.