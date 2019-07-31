عبّر عدد من طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، عن رغبتهم فى الالتحاق بكلية الآداب خاصة بعد ارتفاع تنسيق المرحلة الأولى، لافتين إلى أن التوزيع الجغرافي أصبح عائقاً أمامهم في الالتحاق بالكلية.

قالت الطالبة ياسمين محمد الحاصلة على مجموع 79٪ شعبة الأدبي، إنها ترغب في الالتحاق بكلية الآداب قسم الإعلام، لكنها لم تستوف الشروط المطلوبة للالتحاق بالقسم منها: قلة مجموها في مواد اللغات، موضحة أنها ستلتحق بقسم الجغرافيا.

ومن جانبها قالت الطالبة نادين محمد الحاصلة علي مجموع ٨٩٪ بشعبة علمي علوم، إنها كانت تتمني الالتحاق بكلية الآداب جامعة القاهرة، ولكنها لم تتوفر لديها في تنسيق المرحلة الثانية، لذا ستلتحق بكلية الآداب عين شمس، مشيرة إلى أن التوزيع الجغرافي أصبح عائقاً أمامها في الالتحاق بالكلية التى ترغب.