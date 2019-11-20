أبلغ بيني جانتس، زعيم تحالف "أزرق أبيض"، المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، أنه غير قادر على تشكيل حكومة قبيل انتهاء المهلة الممنوحة له للقيام بهذا الأمر.

وقال حزب "أزرق أبيض"، في بيان، إن جانتس تحدث إلى رئيس الدولة ريفلين، وأبلغه أنه غير قادر على تشكيل حكومة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

واجتمع رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، مساء اليوم، مع رؤساء الأحزاب الأربعة التي تشكل القائمة العربية المشتركة في إطار المشاروات التي يجريها حول المأزق السياسي الذي آلت إليه المساعي لتشكيل الحكومة المقبلة، وتناول اللقاء سبل الخروج من هذا المأزق.

وقال النائب أمطانس شحادة، رئيس التجمع الوطني، في حديث لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن أعضاء القائمة كانوا على دراية بأنه يجرى استخدامهم وسيلة للضغط على نتنياهو من قبل كاحول لافان، مؤكدا أن القائمة لا يمكنها أن تؤيد حكومة يكون رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" جزءا منها، وفقا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي "مكان".

بدوره، قال النائب يوسف جبارين، في حديث لإذاعة "كان" إن القائمة لا تخشى من جولة انتخابات أخرى، معتبرا أنها ستكون فرصة للإطاحة بمن وصفهم بالعنصريين والمحرضين من سدة الحكم.