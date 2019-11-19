علقت الفنانة التونسية هند صبري، على مشاركتها في الجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق، الذي كانت تجسد فيه سيدة "ممسوسة"، وقالت خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، عبر شاشة "العربية الحدث": "قعدت كتير مبنمش، طول فترة التصوير مكنتش بنام، وكنت بطلع لكل الكرو في الحلم، لكن الفيلم ده إداني حاجات مع الجمهور ممكن أتكلم عليها كتير".

وأكدت أن الفيلم استحق منها المجهود الكبير الذي بذلته في الفيلم، حيث استقبلت عددًا كبيرًا من التعليقات التي حيتها على مشاركتها في الفيلم: "مكنتش مصدقة نفسها، وخاصةً إني مكنتش موجودة في الجزء الأول، ودخلت في مقارنة خالد الصاوي، وكنت مرعوبة من السيناريو لحد آخر يوم تصوير".

كما تعرضت هند لموقف محرج على الهواء، بسبب زيارتها لأكبر معسكر لاجئين في العالم، والذي يوجد في دولة بنجلاديش، وسألها أحد متابعي البرنامج، عما إذا كانت مستعدة لمساعدة القرى الفقيرة في تونس، وردت هند قائلةً: "لا حدود عندي للإنسانية، وأنا بالفعل أقوم بهذه الأشياء، وزيارتي لبنجلاديش لا ينفي علاقتي بوطني، وزيارتي هناك كانت دعاية للخير والإنسانية".

وتطرقت هند، إلى أكثر الأدوار التي أدتها قربًا إلى قلبها، قائلةً: "أحب الشخصيات التي أحبها الجمهور، مثل علا عبدالصبور في مسلسل عاوزة أتجوز، وأمينة الشماع في مسلسل حلاوة الدنيا، ويسرية في فيلم أحلى الأوقات، وفريدة عبيد في فيلم الأزرق"، مشيرةً في الوقت ذاته، إلى أن أمينة الشماع أقرب الشخصيات إليها: "جدعة ومش بتنهار بسهولة".