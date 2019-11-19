هند صبري: قللت تغريداتي على تويتر.. "خناقاته ملهاش لازمة بتقصر العمر"

قالت الفنانة التونسية هند صبري، إن علاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي "سوشيال ميديا"، شد وجذب، مشيرةً إلى أنها أحيانًا ما تبتعد عنها، وفي أحيان أخرى تكثر من استعمالها حتى درجة "الإدمان".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، عبر شاشة "العربية الحدث": "لما بدمنها جوزي بيتضايق مني، والبنات بيقولوا لي سيبي التليفون، وبحاول أتخلص من الإدمان، لكن السوشيال ميديا، بتخلي في علاقة مباشرة مع الناس، بدل اللقاءات التليفزيونية".

وحذرت هند، من خطر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلةً: "تذكر أن تقول أي شيء، الإنترنت سيستمر، والأزمة أننا ننسى أن الكمبيوتر سيوثق كل ما نقوله بالصوت والصورة".

وأشارت إلى أنها تفضل مواقع انستجرام، ثم تويتر، وفيس بوك: "الناس بتهاجم على إنستجرام، وتويتر فيه هجوم، علاقتي به طويلة، اتخانقت عليه كتير، ومبقتش بتبرع بآرائي كلها بمنتهى السهولة عشان مدخلش في خناقات ونقاشات ملهاش لازمة وبتعكر يومي، دي حاجات بتقصر العمر".