لقى طفلان شقيقان مصرعهما إثر انهيار كمية من الطوب المشون عليهما، أثناء لهوهما على سطح المنزل بقرية شطورة مركز طهطا بسوهاج، تم نقل الجثتين إلى مستشفى طهطا العام، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز طهطا يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام، بوصول كل من "محمد. ا. ع"، 5 أعوام، وشقيقته "شهنده" 3 أعوام، ويقيمان بناحية شطورة دائرة المركز "جثتين هامدتين"، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال جدهما "عمار. ع" 57 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء لهو الطفلين أعلى سطح المنزل بالطابق الثالث سقطت عليهما كمية من الطوب المشون مما نتج عنه وفاتها، ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود كسر بعظام الجمجمة وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين.