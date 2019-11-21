أكدت كوريا الشمالية وروسيا، حرصهما على تعزيز التعاون المشترك بينهما في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي، أمس الأربعاء، مع مسؤولين روس في العاصمة الروسية "موسكو".

وقالت وسائل إعلام كورية شمالية، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم، إن تشوي التقت وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، حيث بحثا معا سبل تطوير العلاقات الكورية الشمالية- الروسية.

وأجرت المسؤولة الكورية الشمالية محادثات استراتيجية مع النائب الأول لوزير الخارجية الروسي فلاديمير تيتوف، حيث تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكانت تشوي وصلت "موسكو" أمس الأول الثلاثاء، لحضور الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين كوريا الشمالية وروسيا، والذي يأتي في أعقاب عقد لقاء القمة الأول بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج- أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أبريل الماضي.

وتأتي زيارة الدبلوماسية الكورية الشمالية وسط تصاعد ضغط "بيونج يانج" على "واشنطن" من أجل التوصل لاقتراح جديد في مفاوضات نزع السلاح النووي، التي لا تزال متوقفة منذ انهيار لقاء القمة بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب فبراير الماضي.