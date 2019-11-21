خاطب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، طالبه بفتح باب المناقشة لإقرار مدونة السلوك البرلماني التي تقدم بها.

وقال عامر إنّه رغم مضي 4 أدوار انعقاد، إلا أنّ المجلس حتى الآن لم يقر مدونة السلوك، رغم تقدم أكثر من نائب بمقترح في هذا الشأن، لافتا إلى أهمية المدونة لضبط سلوك النواب.

وأشار إلى أنّ أحكام اللائحة الداخلية للمجلس أقرت بوجود مدونة للسلوك البرلماني، وتلحق بأحكام اللائحة وتعتبر جزءا منها، وتكون ملزمة للأعضاء، متابعا: "حتى الآن لم تدرج في الجلسة العامة أو لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنها، لذا أذكر بمدونة السلوك نظرا لاحتياجنا الشديد للعمل بها في هذا التوقيت تحديدا".