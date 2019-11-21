كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، لغز واقعة سرقة مبلغ 400 ألف جنيه، من الإيراد الخاص بفندق شهير بالدقي.

وتمكنت القوات تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من ضبط المتهمين، وتبين أنَّ سائق وسايس الفندق وراء الواقعة بالاشتراك مع 3 آخرين.

وألقى القبض على 4 متهمين بمعرفة ضباط مباحث وسط الجيزة، تحت قيادة المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، والرائد حسام العباسي معاون المباحث، وأعادت القوات المبلغ المسروق.

وجرى إخطار المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، وباشرت نيابة الدقي التحقيق.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، أنَّ بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من مدير خزينة فندق شهير بالدقي، وسائق، يفيد بأنهما حال نقلهما مبالغ مالية من الفندق إلى أحد البنوك، وعند تقاطع شارع وزارة الزراعة، مع شارع نوال، تفاجآ بشخصين رشا "بودرة على وجهما"، وخطفوا حقبية بها 230 ألف جنيه و10 آلاف دولار، وفرا هاربين في سيارة "تاكسي".

وعقب تلقى البلاغ، شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، فريقا من ضباط المباحث لكشف ملابسات الواقعة، وضم كل من العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي، والرائد حسام العباسي معاون المباحث، تحت قيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث.

وبدأت القوات فحص البلاغ، ومناقشة مقدمي البلاغ مرة أخرى، وانتقل فريق إلى مكان الواقعة وبدأت في فحص كاميرات المراقبة، والعاملين بالفندق والمترددين عليه في الفترة الأخيرة.

وتمكنت القوات من خلال الكاميرات وتتبع خط سيرة سائق وسايس الفندق من الوصول إلى المتهمين وتبين أن السائق هو العقل المدبر للواقعة، وأنه اتفق مع السايس وباقي المتهمين على السرقة يوم نقل الأموال من خزينة الفندق إلى البنك، ونفذا المتهمين الواقعة، وألقي القبض على 4 منهم، وجار ضبط المتهم الخامس.