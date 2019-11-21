تعتزم منظمة أوبك وحلفاؤها على الأرجح تمديد تخفيضات إنتاج النفط القائمة حين يجتمعون الشهر القادم حتى منتصف 2020، في الوقت الذي تدعم فيه روسيا غير العضو في المنظمة مسعى السعودية لتحقيق استقرار في أسعار النفط في خضم إدراج شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية، حسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز".

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 5 ديسمبر في مقرها بفيينا، وتلي ذلك محادثات مع مجموعة من المنتجين الآخرين بقيادة روسيا، في التحالف المعروف باسم أوبك، وتستمر تخفيضات إمدادات النفط الحالية حتى مارس 2020.

وقال مصدر في "أوبك": حتى الآن لدينا تصوران رئيسيان: إما الاجتماع في ديسمبر، وتمديد التخفيضات الحالية حتى يونيو أو تأجيل القرار حتى أوائل العام القادم، والاجتماع قبل مارس للتعرف على وضع السوق وتمديد التخفيضات حتى منتصف العام".

وتابع: "الأكثر ترجيحا هو تمديد الاتفاق في ديسمبر لإرسال رسالة إيجابية للسوق. السعوديون لا يرغبون في أن تنخفض أسعار النفط".