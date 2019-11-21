قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، إن سبب توقف المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة هو موقف واشنطن الذي يطلب حلاً لكل شيء دفعة واحدة، مضيفا - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الماليزي سيف الدين عبدالله بموسكو - "عرضنا مع الصين في2017 مبادرة أطلق عليها آنذاك (خريطة الطريق) والتي بموجبها شجعنا كوريا الشمالية والولايات المتحدة على تقديم تنازلات لبعضهما البعض لبناء الثقة والتخلي عن المناورات العسكرية واختبار الأسلحة النووية وإطلاق الصواريخ من أجل بدء الحوار بينهما".

وأضاف لافروف: "لقد رحبنا بالاتصالات المباشرة بين الأمريكيين والكوريين الشماليين، بما في ذلك الاتصالات بين قادة البلدين، ولكن في الآونة الأخيرة توقفت هذه الاتصالات"، موضحا أن السبب في ذلك هو أن الجانب الأمريكي يريد تحقيق كل شيء دفعة واحدة.

وتابع الوزير الروسي قائلا: "الجميع يدرك أن هذه الطريقة الأمريكية لن تنجح في حل المشكلة مع كوريا الشمالية التي تعتقد أنها قدمت الكثير وتستحق الحصول على تنازلات من الجانب الأمريكي".

يُذكر أن مستشار وزارة خارجية كوريا الشمالية، كيم جى كوان، أعلن الاثنين الماضي أن بلاده لا ترغب في إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة لا تعود عليها بفوائد.