يعقد مهرجان القاهرة السينمائي، مؤتمرًا صحفيًا، للمخرج الكبير شريف عرفة، والذي منحه المهرجان الجائزة التقديرية، التي تحمل اسم سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وذلك في الساعة الواحدة والنصف من مساء غد الجمعة، بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية.

ويقام المؤتمر بحضور رئيس المهرجان المنتج محمد حفظي، وحضور عدد من النجوم الذين شاركوا في أفلام شريف عرفة.

ويصدر المهرجان كتابًا بعنوان "شريف عرفة.. المايسترو"، بالتوازي مع إقامة المؤتمر، كما يجرى عرض ضمن برنامج تكريم المخرج شريف عرفة، عدداً من أبرز أفلامه هي، "الإرهاب والكباب"، "طيور الظلام"، "سمع هس"، "اللعب مع الكبار"، كما يعرض فيلمه الأخير "الممر" في قسم بانوراما السينما المصرية.