تعدى بلطجى على عامل نظافة بمحيط شوارع قسم المنتزه ثان شرق الإسكندرية، اليوم، مستخدماً سلاحاً أبيض، أسفر عن إصابته بجرح قطعى فى الحاجب الأيسر، لمنعه من تفريغ حمولة الصندوق الذى يجمع فيه القمامة بجوار اللودر، تمهيداً لرفعها من الشارع.

تلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، بورود إشارة من مستشفى أبوقير العام، بوصول عامل نظافة يُدعى «عماد عبدالحليم»، 42 عاماً، مقيم بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مصاباً بجرح قطعى بالحاجب الأيسر، حيث تعدى عليه المدعو «م.ع» أثناء تأدية عمله. وبسؤال العامل المصاب، تبين أنه أثناء قيامه بتجميع القمامة من الشوارع الفرعية ووضعها بجوار الصندوق الرئيسى استعداداً لتحميلها على السيارة بواسطة اللودر، بمنطقة المنتزه ثان، شرقاً، حاول المتهم الاعتراض ومنعه من تجميع القمامة لرفعها رغم أنه ليس من أهالى المنطقة أو من أصحاب المحال التجارية، وقام بالتعدى عليه وأصابه فى الحاجب الأيسر مستخدماً سلاحاً أبيض، وجرى إخطار النيابة العامة، وحرر المحضر رقم 22887 لسنة 2019 جنح المنتزه ثان، تمهيداً لمباشرة التحقيقات. وقال أحمد شحاتة، محامى شركة النهضة للنظافة، إن الواقعة هى الخامسة التى شهدتها المدينة خلال أسبوعين فقط.