قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، إن السعودية أثبتت في كل الظروف على مدار الثلاثمائة عام الماضية، إنها قادرة على تجاوز كافة التحديات بعزم وإصرار، والخروج منها منتصرة، وإن ما تعرضت له المملكة من اعتداءات بـ286 صاروخًا باليستيًا، و289 طائرة بدون طيار، بشكل لم تشهد له مثيل، أي دولة أخرى، لم يؤثر على مسيرة المملكة التنموية، ولا على حياة مواطنيها والمقيمين فيها.

وأضاف "سلمان"، خلال تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب"، أن هذا الفضل، يعود بعد الله لمنسوبي القطاعات العسكرية والأمنية، الذين يسهرون على أمن هذا الوطن، مستطردًا: "نفخر بشهداء الواجب والمصابين، الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية من أجل العقيدة والوطن، ونؤكد أن أسرهم ستظل دومًا موضع رعايتنا واهتمامنا".

وأشار في التقرير، الذي تضمن جزء من كلمته في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، إلى أن الاعتداءات التخريبية على المنشآت النفطية في السعودية، والتي استخدمت فيها الأسلحة الإيرانية، مستوى الإحباط الذي وصل إليه النظام الإيراني، ما جعل العالم يتوحد في مواجهة هذا العدوان الإجرامي، مضيفًا: "نجحنا في استعادة الطاقة الإنتاجية بهذه المنشآت خلال وقت قياسي، أثبت للعالم قدرة المملكة على تلبية الطلب عند حدوث أي نقص في الإمدادات، ودورها الرائد في ضمان أمن واستقرار إمدادات الطاقة العالمية".

وعن اليمن، ذكر أن جهود المملكة أثمرت بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي نأمل أن يفتح الباب أمام تفاهمات أوسع، للوصول إلى حل سياسي للأزمة، وفقًا للمرجعيات الثلاث، ويتيح للشعب اليمني العزيز، استشراف مستقبل يسود فيه الأمن والاستقرار والتنمية.