أمر المستشار محمد فايد، رئيس نيابة مركز القناطر الخيرية، باستدعاء المدرس ومدير المدرسة التي حدثت بداخلها واقعة وفاة تلميذ بالصف الثالث الإعدادي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية واتهام والده لهما بالإهمال، تحت إشراف المستشار محمد حتة، المحامي العام لنيابات جنوب بنها .

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية تلقت إخطارًا من مركز شرطة القناطر، بورود البلاغ 11657 إداري مركز القناطر من محمد القوصي، والد الطالب الراحل، اتهم فيه المدرسة بالإهمال، مطالبًا بالتحقيق في الواقعة، وكشف إهمال إدارة المدرسة في إسعاف نجله وتراخي المدرس في التدخل لإنقاذ ابنه.

وقال عدد من التلاميذ في التحقيقات إن زميلهم شعر بالتعب في الفصل، وفأخبروا المدرس، فرد عليهم قائلا "بطلوا هزار"، وترك واحد منهم الفصل وأسرع لإخبار الطبيب الموجود بالمدرسة، الذي حضر للفصل، وكشف على زميلهم، وقال إن نبضه ضعيف، واتصلوا بالإسعاف وأخذته للمستشفى لكنه توفى.

وكشفت التحقيقات أنَّ التقرير المبدئي أثبت أنَّ الطالب لفظ أنفاسه بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، ونفى التقرير وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وكانت مدرسة "نور السلام" الخاصة بالقناطر الخيرية شهدت وفاة الطالب طارق محمد القوصي، بالصف الثالث الإعدادي، أمس الأول، بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية خلال إحدى الحصص الدراسية عقب "الفسحة"، وقبيل ذلك استغاث بمدرس الحصة لإسعافه فاعتقد المدرس أنَّه يتظاهر بالمرض فتركه وطلب منه "عدم الهزار"، ولكن طارق أصيب بغيبوبة ولم ينتبه أحد من إدارة المدرسة أو مدرس الفصل لحالته إلا بعد نصف ساعة وعند التدخل وطلب الإسعاف اكتشفوا وفاته.