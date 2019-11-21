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"قسوة البشر".. كلب يلتهم ساقه بعد أن تركه مربيه بدون طعام أو شراب

"قسوة البشر".. كلب يلتهم ساقه بعد أن تركه مربيه بدون طعام أو شراب

طلاب الجامعات والمدارس الدولية يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

طلاب الجامعات والمدارس الدولية يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

وزارة الرياضة توافق على دعم مركز شباب شرباص بأثاث وألعاب ترفيهية

وزارة الرياضة توافق على دعم مركز شباب شرباص بأثاث وألعاب ترفيهية

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