استنكر الإعلامي توفيق عكاشة، الضجة التي اُثيرت في وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بعد خلع الفنانة صابرين، الححاب، ونشرت صورة لها بالشعر الأصفر عبر صفحتها الشخصية بموقع "انستجرام"، موضحًا أنه لا يجب أن نكون أوصياء على الآخرين، فكل شخص له مُطلق الحرية طالما لا يخالف قوانين الدولة.

وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، الذي يُعرض على شاشة "الحياة": "أنتم مال أهاليكم، ما اللي يلبس حجاب يلبس، واللي يخلعه يخلعه، أنتم عينتم أنفسكم أوصياء على الناس ليه"، موضحًا أن مثل تلك الحالة تعتبر تدعيمًا للإسلام السياسي.

وكانت أعلنت الفنانة صابرين، خلع الحجاب، وانضمامها إلى كثيرات خضن رحلة الحجاب وتنازلن عنه في نهاية الطريق، ولم تسلم كغيرها من الانتقادات التي وجهت لها، وتسببت في حالة جدل كبيرة، بل بكت بسببها في ظل السباب، الذي بات يوجه لأبنائها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.