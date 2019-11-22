تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الجمعة 22 نوفمبر، في مصر والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

- إطلاق القمر الصناعي المصري للاتصالات (طيبة سات 1) إلى الفضاء من قاعدة الإطلاق بمدينة كورو بإقليم جويانا الفرنسي بأمريكا الجنوبية.

- ينطلق مؤتمر أفريقيا 2019 تحت عنوان "استثمر في أفريقيا"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- يواجه منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، في الثامنة مساء، منتخب كوت ديفوار على استاد القاهرة الدولي، في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

- يلتقي منتخبا الأوليمبي غانا وجنوب أفريقيا، في الرابعة والنصف عصرا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

- تنطلق فعاليات منتدى "عظيمات مصر أد التحدي" في الثانية ظهرا، بقاعة التعليم المدني بالجزيرة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والمجلس الدولي العربي لحقوق الإنسان.

- تحيي فرقة الحضرة للإنشاد الديني، في الثامنة مساء، حفلا على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، وذلك ضمن احتفالات الأوبرا بالمولد النبوي الشريف.

- يقدِّم أوركسترا مكتبة الإسكندرية حفلًا موسيقيًا لمؤلفات الفنان الكبير راجح داوود بقيادة المايسترو ناير ناجي.

- تنطلق فعاليات مؤتمر "حوار المنامة IISS" "قمة الأمن الإقليمي الـ 15" في العاصمة البحرينية المنامة، وعلى مدار 3 أيام، والذي تنظمه وزارة الخارجية البحرينية بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

- يلتقي فريقا ليفانتي ومايوركا، في العاشرة مساء، في إطار الدوري الإسباني لكرة القدم، كما يلتقي فريقا بروسيا دورتموند وبادربورن، في التاسعة والنصف مساء، في إطار الدوري الألماني، فيما يلتقي فريقا باريس سان جيرمان وليل، في العاشرة إلا ربع مساء، وذلك في إطار الدوري الفرنسي لكرة القدم.