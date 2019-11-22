عثرت الأجهزة الأمنية في الغربية، على طفل حديث الولادة، أسفل إحدى السيارات بالقرب من حديقة الطفل، في منطقة ستاد طنطا.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أحد أهالي منطقة الاستاد في طنطا بالعثور على رضيع حديث الولادة، أسفل سيارة بجوار إحدى المستشفيات الخاصة، أمام حديقة الطفل ملفوفا بقطعة قماش.

ونقل الطفل إلى مستشفى المنشاوي العام؛ لتوقيع الكشف الطبي عليه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وجارٍ مخاطبة مديرية التضامن الاجتماعي لوضعه في إحدى دور الرعاية.