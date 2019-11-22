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اختل توازنها.. مصرع طفلة سقطت من شرفة منزلها بالمحلة

اختل توازنها.. مصرع طفلة سقطت من شرفة منزلها بالمحلة

منها ضبط 239 قطعة سلاح.. جهود "الداخلية" في 24 ساعة

منها ضبط 239 قطعة سلاح.. جهود "الداخلية" في 24 ساعة

مصرع شاب صدمه قطار بمزلقان "الشناوية" في بني سويف

مصرع شاب صدمه قطار بمزلقان "الشناوية" في بني سويف

"التعليم" تنفي تغيير مواصفات ومواعيد امتحانات أولى ثانوي

"التعليم" تنفي تغيير مواصفات ومواعيد امتحانات أولى ثانوي

إيهاب توفيق يحيي حفلا فنيا بـ"موسيقية حلوان" الإثنين

إيهاب توفيق يحيي حفلا فنيا بـ"موسيقية حلوان" الإثنين

ضبط عامل نظافة وابن عمه قتلا "دجالا" في بني مزار بالمنيا

ضبط عامل نظافة وابن عمه قتلا "دجالا" في بني مزار بالمنيا

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"الوطن" في رحلة إنقاذ قصر "الشناوي" بالمنصورة.. خبر وسؤال ثم إحالة للنيابة

"الوطن" في رحلة إنقاذ قصر "الشناوي" بالمنصورة.. خبر وسؤال ثم إحالة للنيابة

"طيبة 1" في الفضاء اليوم.. كيف تُطلق الأقمار الصناعية؟

"طيبة 1" في الفضاء اليوم.. كيف تُطلق الأقمار الصناعية؟

منها بيع صندوق مصر السيادي لأصول الدولة.. الحكومة تنفي 13 شائعة

منها بيع صندوق مصر السيادي لأصول الدولة.. الحكومة تنفي 13 شائعة

المدارس مقبرة الهوايات

المدارس مقبرة الهوايات

أولياء الأمور: يعني إيه حصة موسيقي؟

أولياء الأمور: يعني إيه حصة موسيقي؟

حكاية مريض تحول لجامع تبرعات بمئات أكياس دم من قريته: شباب بيحب الخير

حكاية مريض تحول لجامع تبرعات بمئات أكياس دم من قريته: شباب بيحب الخير

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