مصرع شاب صدمه قطار بمزلقان "الشناوية" في بني سويف

لقى شاب مصرعه، اليوم الجمعة، بعد أن صدمه قطار أمام مزلقان الشناوية بمركز ناصر شمال بني سويف، مما أدى إلى تحويل الجثة إلى أشلاء.

تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ناصر يفيد باصطدام أحد القطارات بشخص على شريط السكة الحديد أمام مزلقان الشناوية التابعة لدائرة المركز مما أدى إلى مصرعه في الحال.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى مكان الحادث، حيث تبين أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 30 عاما و تحولت جثته إلى أشلاء ولم يتم التعرف على هويته، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف مباحث مركز شرطة ناصر من جهودها لتحديد هوية الجثة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.