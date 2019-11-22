تمكنت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، اليوم، من إلقاء القبض على محصل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي وسبق اتهامه في قضية اختلاس مبلغ مالي قدره 176.859جنيه، قيمة ما تم تحصيله من عملاء الشركة والاستيلاء عليها لنفسه، وعدم توريدها لخزينة الشركة دون وجه حق، مما يعد إضرارا بأموال الشركة.

وبالتنسيق مع اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، واللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، للتعاون مع ضباط مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، وبتقنين الإجراءات الأمنية بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة.