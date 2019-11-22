وصل المخرج شريف عرفة إلى المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، منذ قليل، لحضور الندوة التي خصصت لتكريمه ضمن فعاليات الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

رافق عرفة شقيقه عمرو، ومن المقرر أن يدير الندوة الناقد طارق الشناوي، بحضور رجال الصحافة والإعلام.

يذكر أن المخرج شريف عرفة تم تكريمه بجائزة فاتن حمامة للتفوق، خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، وأعرب عن سعادته البالغة بتكريمه، قائلا: "صعب أوي الواحد يقف يتكلم دلوقتي وسط كوكبة من النجوم، بس عاوز أقول حاجة: الاستقبال ده أهم حاجة حصلت لي في حياتي، الوقوف أمام الكاميرات مش بتاعتي، أنا مهنتي اللي بحبها واللي هي أهم حاجة في حياتي، هي الوقوف خلف الكاميرات".