رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي برؤساء الوفود وممثلي المؤسسات الدولية والإقليمية وبنوك الاستثمار والمستثمرين، وشكرهم على حضور مؤتمر "أفريقيا 2019".

وقال السيسي، خلال فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2019"، المقام تحت عنوان "استثمر في أفريقيا"، إن انعقاد المؤتمر بـ"العاصمة الإدارية" يؤكد إمكانية تحويل الحلم إلى واقع حقيقي، حينما تتوافر الرغبة والإرادة السياسية لتوجيه جهود التنمية فيما يعود بالنفع على شعوب القارة.

وتابع: "لقاء اليوم يأتي لبحث ما بدأناه قبل سنوات من جهد وعمل مشترك نتطلع من خلاله أن نحقق لشعوبنا ودولنا التنمية المنشودة، تنمية تتجاوز تحديات نعلمها جيدا في ظل عالم مليء بالصعوبات والتحديات لنسطر معا واقعا جديدا، عنوانه (الأفضل لكل مواطني القارة)".

وأردف: "عملت مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي على تجاوز الصعوبات عن طريق استمرار التنسيق والتعاون والبناء مع أشقائها الأفارقة، لتنفيذ طموحاتنا نحو التكامل الأفريقي، وكان دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ في 30 مايو 2019 علامة فارقة على طريق التكامل القاري، وهي إحدى أكبر مناطق التجارة في العالم، حيث تضم ما يقرب من 1.2 مليار نسمة وناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 2.5 تريليون دولار".

وأوضح أن الاتفاقية تمثل فرصة حقيقية لبلدان القارة لتحرير أكثر من 90% من التعريفات الجمركية، بما يثمر في تحقيق نمو أعلى ودخل أفضل للمواطن الأفريقي، وهو إنجاز يتطلب البناء عليه لزيادة معدل التجارة الأفريقية البينية، التي لا تتجاوز 15% في الوقت الحالي.