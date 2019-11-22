زار الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، مستشفى بلبيس المركزي من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية للطفلة "هبة أ. م." والتي تعرضت للتعذيب على يد خالتها.

وتبلغ الطفلة من العمر 9 سنوات، وكانت تعاني من تجمع دموي حول العين واشتباه ما بعد ارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم وأثر حروق سطحية متفرقة.

الجدير بالذكر أن هذه المرة الثانية التي يزور فيها مسعود الطفلة، حيث قضى بعض الوقت معها للاطمئنان على حالتها الصحية، والتأكد من التحسن المستمر والملحوظ.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير المستشفي وهيئة التمريض نظراً لما يقدمونه من دروس تعليمية للطفلة حيث أنها لم تلتحق بأي مدرسة من قبل بجانب الخدمات الطبية المقدمة لها.

وقدم للطفله بعض الهدايا لإدخال حالة من السعادة والسرور عليها، كما طالب مدير المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لها، وعدم مغادرة الطفلة للمستشفى حتى تماثلها للشفاء تماماً.