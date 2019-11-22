كشفت شارمن هوفت، مدير شئون السياسات العامة والشئون الحكومية لأفريقيا بشركة سيسكو، نتائج لقائها مع الرئيس السيسي بشأن تطوير التعليم والتحول الرقمي.

وقالت خلال فاعليات مؤتمر أفريقيا 2019، تحت عنوان "استثمر في أفريقيا"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة: "نركز على التعليم، لأنه يمثل أهمية كبرى، ونضمن أن تتم عملية تحول ديمقراطي في التعليم، اتخذنا الكثير من البرامج ونفذناها حول العالم".

وأضافت: "نسعى إلى تنفيذ عمليات التحول الرقمي في الفصول الدراسية كما فعلنا ذلك في مصر، ثم نبدأ في تغيير السرديات المختلفة المتصلة بالتحول الرقمي في قارة أفريقيا".

وتابعت أن هناك الكثير من التقارير التي تؤكد أن القارة السمراء ما زالت بعيدة عن تبني التحول الرقمي: "ولكي نضمنه لا بد أن نوفر الأساس للمستقبل وهذا ما نتحدث عنه مع الحكومات، وهذا بحاجة أيضًا إلى التنمية وإعطاء الفرص من أجل المؤسسات الصغيرة والمنشآت صغيرة الحجم لأجل أن يتم تنفيذ خطة العمل المعنية بالتحول الرقمي وتوفير فرص العمل في هذا المجال، وهناك الكثير من التقارير التي تتحدث عن توافر الكثير من فرص العمل في هذا الميدان".

وواصلت: "عملنا الكثير من الفصول الدراسية وحولناها إلى رقمية في كينيا وغيرها من بلدان القارة وهذا سيوفر الكثير من فرص العمل".

وأكدت أن الشباب يعد عاملا مهما، حيث يتطلع إلى حل المشكلات التكنولوجية التي تواجهه، وبالتالي نحن نعدهم بالمهارات والكفاءات المطلوبة لمواجهة التحديات المميزة والفريدة في قارة أفريقيا.

وشددت على أن مؤسسة سيسكو تتمتع بالدعم من الحكومات، على غرار الحكومة المصرية: "وبالتالي فإننا في محادثاتنا مع هؤلاء المسؤولين الكبار نتحدث هنا عن التحول الرقمي والشمول الرقمي ومن هنا نحن بصدد اتخاذ قرارات جريئة مثل استبدال الكتب الدراسية بألواح حاسوبية من الأدوات التكنولوجية التي تجعل القارة تستفيد من الثورة الصناعية الرابعة، ونستخدم مثل هذه التكنولوجيات الرائعة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة وغيرها من الأمور، لمواجهة مشكلاتنا المتعلقة بنقص المياه وغيرها من الأمور.

وواصلت: "توجهنا إلى مخيمات اللاجئين في كينيا ورواندا وأثيوبيا، نحن في الحقيقة نأخذ التكنولوجيا إلى الكثير من مخيمات اللاجئين ومن بين الأهداف التي نصبو إلى تحقيقها أن يتعلم هؤلاء الأفراد في مخيمات اللاجئين ما نعنيه بالأمن السيبراني وغيره من الأمور المتعلقة بالتكنولوجيا، والتي يمكن من خلالها تميكن المرأة والأطفال".

وتنعقد الفاعليات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية.