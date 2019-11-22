بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية البحريني عبدالله بن أحمد آل خليفة، مع رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رئيس قسم الشؤون السياسية والسياسة الأمنية جيوفاني روماني، وذلك بمقر حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل على هامش أعمال مؤتمر "حوار المنامة" سبل تطوير أوجه التعاوت المشترك بينهما.

وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا"، اليوم، أنه جرى خلال اللقاء استعراض سبل تطوير أوجه التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.

وأكد آل خليفة، حرص مملكة البحرين على تعزيز علاقاتها مع حلف "الناتو" في إطار مبادرة إسطنبول للتعاون التي انضمت لها المملكة عام 2004، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يقوم بها الحلف في حفظ السلم والأمن الدوليين، ومكافحة التهديدات التقليدية والجديدة.

واستعرض وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، جهود ومبادرات مملكة البحرين، للإصلاح والتنمية ومكافحة الإرهاب، وانحيازها الدائم لصالح السلام والازدهار، والتزامها بضمان الأمن البحري، بالتعاون مع الحلفاء والشركاء، معتبرا أن التفاهمات والمشاورات المستمرة، سوف تسهم في فهم أفضل للاحتياجات الاستراتيجية الأساسية، والمساعدة في بناء القدرات والمهارات، وطرح مسارات ورؤى جديدة للتعامل مع التحديات في سياق شراكة أمنية فاعلة ومستدامة.

وأشار المسؤول البحريني، إلى أن النسخة الثانية لبرنامج "الشراكة والتعاون الفردي" بين مملكة البحرين والحلف للفترة من 2018 - 2020 تحقق نتائج مثمرة وبناءة، لاسيما في مجالات التعاون السياسي والدبلوماسي، وتبادل الخبرات الدفاعية والأمنية، والتعاون لمواجهة التحديات الأمنية الناشئة.

وأدان آل خليفة، الاعتداءات الإرهابية على الناقلات التجارية المدنية، ومنشآت النفط بالمملكة العربية السعودية، مشددا على أهمية حماية الأمن البحري وحرية التجارة، ومواكبة الطفرات التكنولوجية المتلاحقة في البرمجيات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والتطور التقني، منوها في هذا الصدد إلى استضافة مملكة البحرين مؤخرا معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع "بايدك" في نسخته الثانية ومؤتمر التكنولوجيا العسكرية في الشرق الأوسط المصاحب له، لضمان الأمن الإقليمي والدولي.

من جانبه، أشاد مسؤول "الناتو"، بجهود المملكة لإقرار الأمن والسلم، والتزامها الثابت بالتعاون الاستراتيجي مع الشركاء لمكافحة خطر الإرهاب، مؤكدا على استعداد الحلف للتعاون مع البحرين، في المجالات الأمنية والدفاعية المختلفة.