كشفت صحيفة «تايمز» البريطانية، عن تورط سفير قطرى لدى لندن فى محاولة إجبار موظفة بريطانية على ممارسة الجنس وتنظيم حفلات جماعية للرذيلة.

وأضافت الصحيفة أن ديان كينجسون، 58 عاماً، أبلغت المحكمة كيف حاول السفير، فهد المشيرى، الضغط عليها مراراً من أجل ممارسة الجنس معها، قبل 2014.

موظفة بريطانية: سفير الدوحة فى لندن حاول الضغط علىّ لممارسة الرذيلة

وقالت «كينجسون» إنه «بعدما رفضت، كثف الدبلوماسى جهوده لمحاولة ممارسة الجنس مع ابنتها البالغة 19 عاماً حينها».

وأوضحت أن «دبلوماسياً بارزاً فى السفارة حاول الضغط عليها من أجل تنظيم حفلات جنس جماعية، والسفر معه إلى كوبا لقضاء إجازة».

وأضافت المحكمة أن «المساعدة الشخصية كانت على وشك الانتحار بسبب محنتها ونتيجة للضغوط الجنسية والإهانة من جانب القطريين، الذين مارسوا حملة شرسة وحاقدة على الموظفة، وصلت إلى حد طردها من العمل».

ومنحت المحكمة «كينجسون» تعويضاً قدره 388 ألف جنيه إسترلينى (نحو نصف مليون دولار).

وروت الموظفة للمحكمة كيف حاول الدبلوماسى القطرى أن يمارس معها الجنس عنوة فى جناح إقامته، وقالت إن «السفير روى لها تفاصيل فض عذرية امرأة دعاها إلى مضغ القات، فى محاولة لإثارتها جنسياً»، وأضافت أنه «بعدما أفهمت السفير بأنها ترفض ممارسة الجنس معه، اقترح عليها أن تساعده فى الزواج من ابنتها».

وقالت إنها شعرت بالانكسار من جراء هذه التلميحات، فـ«التحرش الجنسى بها شىء، والتحرش بابنتها المراهقة البريئة شىء آخر».

وقالت إن على الهاجرى، مستشار دبلوماسى فى سفارة قطر بلندن، اقترح عليها تنظيم حفلات جنسية جماعية، وحاول إقناعها بمرافقتها فى رحلة إلى كوبا.

وأقرت بأنها «شعرت بالضعف والإهانة من جراء هذا الكلام البذىء».

وحسب الموقع الرسمى للقنصلية العامة لقطر فى مدينة ميلانو الإيطالية، فإن «المشيرى» هو القنصل العام حالياً.