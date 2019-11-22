تصدر هاشتاج "المنتخب الأوليمبي" تريند "تويتر"، عقب تتويج المنتخب المصري الأوليمبي ببطولة إفريقيا بعد تغلبه على منتخب كوت ديفوار في المباراة النهائية بهدفين لهدف.

واحتل العلم المصري وصور لاعبي المنتخب "تويتر" وتغريدات المتابعين.

وعلق حساب يحمل اسم هند فتحي: "ربنا يحفظ الملك رمضان صبحي".

وقال حساب يحمل اسم سعيد محمد: "لا تستسلم أبدا، الأشياء العظيمة تأخذ وقتها فكن صبورا".

وغرد حساب يحمل اسم محمد عظيمة بصورة لرمضان صبحي وصورة لأكرم توفيق معلقا بكلمة واحدة: "مقاتلان".

وعلق حساب يحمل اسم أحمد عادل: "العب بقوة أو مت".

وكتب حساب يحمل اسم كريم أبو القاسم معلقا على صورة رمضان صبحي: "ألف مبرك لمصر، وألف مبروك للقائد أفضل لاعب في البطولة وفي مصر كلها".

وقال حساب يحمل اسم علاء: "رمضان قلبي صبحي باشا".

وكتب حساب يحمل اسم أحمد القشوطي: "رايحين للدنيا إيد واحدة وبنادي هنعلي فـ اسمك وفـ صورتك يا بلادي، وهتافنا الليلة واصل كل العالم".

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري، بفوز المنتخب الوطني الأوليمبي، ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، إثر تغلبه على نظيره الإيفواري.

وكتب رئيس الجمهورية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أهنئ الشعب المصري ومنتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، بحصوله على كأس الأمم الأفريقية والتأهل لأولمبياد طوكيو".

وأضاف: "إنجازا جديدا يسطره شباب مصر بالعزيمة والإصرار والإرادة. إنجازا يضاف للإنجازات الدائمة لهذا الجيل، والتي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي".

وكان المنتخب الأوليمبي ومنتخبي كوت ديفوار وجنوب أفريقيا، قد ضمنوا أماكنهم في دورة الألعاب الصيفية التي ستضيفها طوكيو العام المقبل، بعدما حصلا على المراكز الثلاثة الأولى، في البطولة.