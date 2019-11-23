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واحتل منتخب مصر قائمة تريندات جوجل مصر بعد فوزه التاريخي على منتخب كوت ديفوار في بطولة أفريقيا للشباب تحت 23 عام.

وحقق المنتخب المصري بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة كانت مثيرة بين المنتخبين.

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يبدو أن منتخب كوت ديفوار بات ضحية منتخب مصر المفضلة بعد تتويج المنتخب الأولمبي بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، على حساب الأفيال، في البطولة التي استضافتها مصر في الفترة ما بين 8 وحتى 22 من نوفمبر الجاري.

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تمكن المنتخب الأوليمبي من تحقيق انتصار تاريخي على نظيره كوت ديفوار، بنتيجة 2-1، في المبارة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ستاد "القاهرة الدولي"، ليتوج بلقبه الأول في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

وحقق الفراعنة العديد من المكاسب في البطولة كان أبرزها التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، وحصد لقب أمم أفريقيا للمرة الأولى مستغلاً عاملي الأرض والجمهور، ونرصد لكم في السطور التالية أبرز 6 لقطات خطفت الأنظار في أمم أفريقا.

بعد تتويج المنتخب الأولمبي باللقب.. 8 لقطات خطفت الأنظار في أمم أفريقا

ينتظم ثلاثى الأهلى، رمضان صبحى وعمار حمدى وصلاح محسن، فى تدريبات الفريق، غداً الأحد، بعد الانتهاء من المشاركة مع المنتخب الأولمبى أمس الجمعة وتحقيق الإنجاز الكبير بالصعود إلى أولمبياد طوكيو 2020. وطلب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، من مواطنه توماس بينكيل، مدرب الأحمال، تخصيص برنامج بدنى خاص من أجل تجهيز الثلاثى للفترة المقبلة بعد المشاركة فى البطولة وخوض 5 مباريات فى أسبوعين، ويدرس فايلر استبعاد رمضان صبحى من تشكيل الأهلى الأساسى أمام الجونة خوفاً من إصابته أو تعرضه للإجهاد قبل موقعة النجم الساحلى المقرر لها يوم 29 من شهر نوفمبر الجارى، ومن المنتظر أن يحسم فايلر قرار مشاركة رمضان من عدمه بعد الوقوف على حالة اللاعب عقب انتظامه فى التدريب، والتحدث معه حول قدرته على المشاركة من عدمها.

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، بعد انتهاء البطولة مساء أمس.

وتمكن المنتخب المصري الأولمبي من تحقيق انتصارا ثمينا على نظيره ساحل العاج، بهدفين مقابل هدف، في الدور النهائي من البطولة، ليُتوج بكأس بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

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واصل شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، إنجازاته مع الفراعنة، سواء كلاعب أو كمدرب، بعدما حقق بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً، على حساب منتخب كوت ديفوار، في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد القاهرة، بهدفين مقابل هدف.

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