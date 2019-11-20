يوم الطفل وطوكيو 2020 ومعتز هشام.. أبرز تريندات جوجل

تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن أبرز ما بحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية.

يوم الطفل

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت 745 طفلا فلسطينيا، تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وذلك منذ بداية العام الحالي 2019، وحتى نهاية شهر أكتوبر العام الجاري.

في يوم الطفل العالمي.. الاحتلال الإسرائيلي اعتقل نحو 745 طفلا في 2019

احتفل محرك العملاق "جوجل" بيوم الطفولة والموافق 20 نوفمبر من كل عام، وغير محرك البحث صدارة صفحته الرئيسية لصورة كرتونية عليها رسوم للأطفال.

في يوم الطفل العالمي.. جوجل يحتفل بهذه الطريقة

طوكيو 2020

في ظل الروح المعنوية الكبيرة التي ظهرت على لاعبي المنتخب الأولمبي في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، تمكن الفراعنة من حجز بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، عقب فوزهم الساحق مساء أمس، على منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 3-0، في إطار منافسات الدور نصف النهائي.

روح وجماعية ورجولة.. أهداف قادت منتخب مصر الأولمبي إلى "طوكيو"

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتحية والتقدير للمنتخب الوطني الأوليمبي، بعدما نجح في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، إثر تأهله إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عامًا، حسبما ذكر التليفزيون المصري.

عاجل.. السيسي يهنئ المنتخب الأوليمبي بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

معتز هشام

قال الفنان الصاعد معتز هشام، الذي جسد شخصية السلطان العثماني سليم الأول، في طفولته، بمسلسل "ممالك النار"، إنه لم يتوقع ردود الفعل الواسعة، التي أحدثها ظهوره في المسلسل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "سوشيال ميديا".

الطفل معتز هشام: بدأت التمثيل منذ 5 سنوات بالمسرح.. و"الفولورز زادوا"