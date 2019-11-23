45 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي لتمويل المشروعات الصغيرة بمصر

شهد الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء توقيع عدد من الاتفاقيات بين مصر وبعض الدول الأفريقية، خلال الجلسة الأولى من اليوم الثاني لمؤتمر أفريقيا 2019.

وجرى توقيع عقد تمويل من أجل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، واتفاق تمويل يصل لـ45 مليون يورو.

ووقع على عقد التمويل، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ونيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وانطلقت أمس من العاصمة الادارية الجديدة فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2019"، تحت عنوان "استثمر في أفريقيا"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.