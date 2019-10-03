نيفين جامع عن لقاء السيسي بعارضي "تراثنا": استمع لهم جميعا

أشادت الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح معرض "تراثنا"، لمنتجات وفنون الحرف اليدوية للمحافظات، حيث ذكرت أن السيسي كان حريصًا على سماع مشكلات العارضين في المعرض وهذا أعطى انطباعًا إيجابيًا للغاية لدى العارضين.

وأضافت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أن العارضين بالمعرض كانوا سعداء بمقابلة الرئيس السيسي و"كانوا يكفيهم إنهم شافوا الرئيس"، مؤكدًا أن السيسي حرص على زيارة جميع الأجنحة واستجاب لكل الدعوات التي تلقاها من العارضين لرؤية منتجاتهم.

وأشارت رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن الكثير من المشاركين في المعرض حاصلون على قروض من الجهاز، والبعض الآخر حصل على دعم فني عن طريق توفير تدريب لتطوير الشكل النهائي للمنتج، مؤكدة أن معظم الطلبات التي عُرضت على الرئيس تلخصت في تكثيف إقامة المعارض.

وأوضحت أن العاملين بالمعارض يريدون إقامة المعارض من أجل تسويق منتجاتهم الخاصة بصناعات صغيرة ومتناهية الصغر المنتجات المعروضة متميزة للغاية، وأن الرئيس وجَّه بضرورة زيادة المعارض الداخلية ودعم المعارض الخارجية، وفتح مجالات للعرض بالخارج، مضيفة: "هو ده مجال التسويق للمنتجات بتاعتهم، وكلهم من أصحاب الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر".

وأكدت "جامع" أن الرئيس تفقد جناح شمال سيناء، ووجَّه بتخصيص 350 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للحرف اليدوية والتراثية، وأن يتم توجيه جزء لدعم المعارض الداخلية والخارجية بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر.