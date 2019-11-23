قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حجز محاكمة متهمين اثنين في قضية تأسيس خلية إرهابية بمنطقة الوراق، لجلسة 30 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، المقيدة برقم 1461 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة، أنهما في 25 يناير 2015، بدائرة قسم الوراق، أسسا وأدارا وآخر متوفي، جماعة إرهابية فيما بينهم والتي من أغراضها الدعوة لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على القوات الشرطية ومنشأت الدولة واستخدموا الإرهاب لتنفيذ مشاريعهم الإجرامية.