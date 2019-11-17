قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الوراق الإرهابية"، لجلسة 23 نوفمبر الجاري لسماع المرافعات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أحمد عبدالحفيظ، وحاتم محمد إبراهيم، وآخر متوفى، أنهم في 25 يناير 2015، بدائرة قسم الوراق، أسسوا جماعة إرهابية فيما بينهم من أغراضها الدعوة لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على قوات الشرطة ومؤسسات الدولة واستخدموا الإرهاب لتنفيذ مشروعاتهم الإجرامية.

كما نسبت النيابة للمتهمين الشروع في قتل قتل المجني عليهم مأموري الضبط القضائي سامي عزت محمود فهمي، والنقيب عبد الرحمن شحاتة، وقوات الشرطة المرافقة لهما بأن أطلق المتهم المتوفى صوبهم وابلًا من الأعيرة النارية من سلاحه قاصدًا الخلاص منهم حال تواجد المتهمين رفقته على مسرح الواقعة إلا أنه خاب إثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه.