علق الفنان أكرم حسني على الحالة الصحية للنجم محمد هنيدي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وغرد "حسني"، موجهًا رسالته لهنيدي: "ألف حمد الله على سلامتك يا صديقي، ربنا يكتبلك الشفاء العاجل إن شاء الله".

وكان أعلن الفنان محمد هنيدي عن إجرائه عملية جراحية منذ 3 أيام، استغرقت 5 ساعات متواصلة، حسبما أعلن، فيما لم يكشف عن طبيعة هذه العملية الجراحية.

وكتب محمد هنيدي، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، "الحمد لله.. صورة قبل العملية اللي عملتها من 3 أيام، خمس ساعات متواصلة.. الحمد لله قومنا بالسلامة".