أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر ستبني 20 ألف برج لتقديم خدمة متميزة، موضحًا أنه تحدث مع وزير الاتصالات في هذا الشأن.

وقال "السيسي"، خلال حضوره جلسة دائرية حول الاستثمار في أفريقيا ضمن فعاليات منتدى أفريقيا 2019: "انت بتتكلم عن جهد واستقرار وأموال ضخمة، عملنا 20 ألف برج، لتقديم خدمة متميزة، لما كنت بتكلم مع وزير الاتصالات، قالي في 10 سنين، قولتله في سنة، وهنعملهم في السنة وهتشوفوا".

وأشار إلى أن البنية المعلوماتية المقرر تدشينها لخدمة الدولة المصرية تكلف أموالًا كثيرة، مضيفا: "مش بنتكلم في مليار واتنين وتلاتة وعشرة، أكتر بكتير، إحنا بنبني على اللي عندنا، إحنا متحركين، بس حط الوقت والظروف في الاعتبار مش لمصر لكن لكل الدول الأفريقية".

وانطلقت أمس، من العاصمة الإدارية الجديدة فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2019"، تحت عنوان "استثمر في أفريقيا"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.