هنأ اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، الشعب المصري، ولاعبي المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، بمناسبة تتويجه ببطولة أفريقيا تحت سن 23 عامًا، والتي اختتمت أمس، بفوزه في المباراة النهائية، على منتخب كوت ديفوار، وتأهله للمشاركة في أولمبياد طوكيو، المقرر إقامتها في يوليو 2020.

وأشاد محافظ أسيوط - في بيان له اليوم - بالأداء البطولي والمشرف للاعبي الفريق، والروح الحماسية التي أدوا بها المباراة، مشيرًا إلى أن هؤلاء الشباب، رفعوا اسم وعلم مصر عاليًا، ليصبحوا مثالًا يحتذى به في جميع الألعاب الرياضية، متمنيًا لهم دوام التوفيق.

ولفت المحافظ، إلى الرعاية والدعم الكبيرين، الذى يقدمهما الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للمنظومة الرياضية بكل قطاعاتها.

يذكر أن المنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم، نجح أمس في الفوز على نظيره الإيفواري في المباراة النهائية، بنتيجة 2/1 ليتوج بالبطولة، ويرفع علم مصر عاليا، ليشارك في بطولة الألعاب الأولمبية للناشئين بطوكيو، بطلًا للقارة الأفريقية.