أصيب شخص بجروح في القدم اليمنى، أثر سقوطه، اليوم السبت، أسفل قطار "القاهرة – الإسكندرية" قبل محطة سكة حديد كفرالزيات، بسبب محاولته النزول من القطار قبل توقفه على الرصيف بالمحطة.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى كفر الزيات العام، بوصول "حسام. م. ح، 20 عاما" مصاباً بجروح في قدمه اليمنى.

وتبين من تحريات العقيد محمود مبروك رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، أنه خلال محاولة المصاب النزول من قطار "القاهرة – الإسكندرية" قبل توقفه على الرصيف بمحطة كفرالزيات، سقط أسفل القطار، وحدثت إصابته، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وجرى تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة للتحقيق.