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البرلمان البرتغالي يصوت على إدانة الموقف الأمريكي حول المستوطنات

البرلمان البرتغالي يصوت على إدانة الموقف الأمريكي حول المستوطنات

"اخدت مدينة نصر جري عشان مؤتمر".. مريم مترجمة نجاح "أمم أفريقيا"

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محافظ كفر الشيخ: إجراءات ضد أصحاب الوصلات العشوائية على محطة صرف الروضة

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