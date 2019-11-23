قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الأطراف الرسمية المشاركة في منتدى أفريقيا 2019، أكدت على استمرار تبني الإصلاحات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار، والتي تيسر عمل المستثمرين، بدءً من اكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، والانتهاء بممارسة نشاط المشروع، والعمل، والإنتاج.

وأضافت، خلال الجلسة الختامية لمنتدى الاسثتمار في أفريقيا، أن ممثلي قطاع الخاص عرضوا رؤيتهم لضخ الاستثمارات، وكيفية أية تجاوز تحديات راهنة، والمساهمة في التنمية.

وتابعت، أن المؤسسات الدولية والإقليمية رحبت بالمشاركة، من خلال تمويل المشروعات القومية والمشروعات الإقليمية، خاصةً البنية الأساسية، التي تعد أساس تنمية قارة أفريقيا.

وأردفت، أن منتدى أفريقيا 2019، حقق نجاحات تمثلت في توقيع 13 اتفاقية للاستثمار في مصر وأفريقيا، بإجمالي استثماري بلغ 3 مليارات دولار، بمشاركات من القطاع الخاص، مؤسسات التمويل الدولية، وصناديق الاستثمار، والصناديق الإقليمية.

وانطلقت أمس، من العاصمة الادارية الجديدة، فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2019"، تحت عنوان "استثمر في أفريقيا"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.