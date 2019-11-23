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فعاليات التوعية الأسرية بالأزهر تصل محطتها الرابعة بمحافظة الدقهلية

فعاليات التوعية الأسرية بالأزهر تصل محطتها الرابعة بمحافظة الدقهلية

مصرع 3 وإصابة 11 آخرين في تصادم ميكروباص وجرار زراعي بالفرافرة

مصرع 3 وإصابة 11 آخرين في تصادم ميكروباص وجرار زراعي بالفرافرة

انقطاع الإنترنت يجبر الإيرانيين على العودة إلى أساليب التواصل القديمة

انقطاع الإنترنت يجبر الإيرانيين على العودة إلى أساليب التواصل القديمة

الاتحاد الآسيوي للكبد يمنح المصري جمال شيحة جائزة "المعلم العظيم"

الاتحاد الآسيوي للكبد يمنح المصري جمال شيحة جائزة "المعلم العظيم"

القابضة للنقل البحري: نفذنا 56% من نقل الحاويات لإفريقيا بمباردة "جسور"

القابضة للنقل البحري: نفذنا 56% من نقل الحاويات لإفريقيا بمباردة "جسور"

الإمارات على بعد أشهر من قانون لتنظيم النشاطات الفضائية

الإمارات على بعد أشهر من قانون لتنظيم النشاطات الفضائية

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