قال أيمن السبع، المدير التنفيذي لمؤسسة "ندى لطرق مصرية آمنة"، لـ"الوطن"، إن حوادث الطرق من أهم الأخطار التي تواجه مصر، نتجية تصاعدها وعدم تفعيل قوانين صارمة للحد منها.

وأضاف أنه للحد من حوادث الطرق، يجب تفعيل قوانين خاصة بالمركبات، وتطبيقها بكل صرامة، ومتابعة السرعات على الطرق، والكشف الدائم على المركبات، ومدى توافر وسائل المان بها.

وأشار إلى أنه مع ارتفاع معدل تحسين الطرق في مصر، تزداد معدلات الحوادث، نتيجة عدم تفعيل العقوبات الرادعة للسائقين.

وأضاف أن هناك بعض النصائح التي يجب على السائقين اتباعها تفادياً للحوادث وهي:

-عدم استخدام الهاتف المحمول، خاصة وأن استخدام الهاتف قد يزيد نسب وقوع الحوادث بنحو 50%.