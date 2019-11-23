تحدث الفنان محمد هنيدي، عن العملية الجراحية التي خضع لها، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "أون إي".

وقال "هنيدي"، إنه تعرض لالتهابات على مستوى الفكين منذ شهر، ثم أجرى أشعة مقطعية، وتبين منه ضرورة أن يخضع لجراحة زرع عظام، وهي العملية التي أجراها بنجاح.

وعما إذا كان يخشى من عمليات الجراحة، قال هنيدي مازحًا، في إشارة إلى قصر قامته: "أنا مش بطلعها، أنا بنام تحت، عمري ما شفتها الحمد لله، والحمد لله العملية كانت حاجة جميلة وعدت، وآسف إني قلقتكم عليّ، وهتعافى بعد أيام".

وأشار "هنيدي"، إلى أنه أجل خضوعه للجراحة، حتى يتابع مباريات المنتخب الأولمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا: "أجلناها عشان نفرح بالمنتخب ونفرح بالعملية كمان، مليون مبروك، جيل عظيم شرفنا بجد".

ولفت "هنيدي"، إلى أنه سيستكمل تصوير فيلمه الجديد "كينج سايز"، بعد 10 أيام.