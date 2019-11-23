تدمير مقرات للحوثي في قصف للتحالف بمحافظة حجة اليمنية

شن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، عدة غارات على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي الانقلابية، في مناطق متفرقة شمال محافظة حجة شمالي غرب اليمن.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية ، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية الليلة، أن طيران التحالف استهدف بنحو 10 غارات جوية، تحركات ميليشيات الحوثي وتجمعاتها، بمنطقة حرض ووادي بن عبدالله، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد أن العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية سقطوا بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير العديد من الآليات والمعدات القتالية، التابعة للميليشيات.

وكانت قوات الجيش، أعلنت تحرير أحد المواقع من سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة المخدرة غربي مديرية صرواح بمحافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.