طفرة كبيرة تشهدها منطقة "كلاحين قفط الصناعية " في مركز قفط، جنوب محافظة قنا، من حيث تطوير البنية التحتية والأساسية للمنطقة التي ساهمت في تطويرها وإنشاءها عشرات المصانع التي توفر آلاف فرص العمل للشباب المحافظة، كما تعد هذه المنطقة الأولى في المحافظة.

وتنشر "الوطن" 10 معلومات عن هذه المنطقة الواعدة القريبة من ميناء سفاجا البحري، الذي سيساهم في مساعدة المستثمرين وأصحاب المصانع على التصدير والاستيراد بعد الانتهاء من محطة الحاويات التي يجرى الإعداد لتنفيذها بتكلفة 450 مليون دولار.

1- صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء المنطقة الصناعية في كلاحين قفط منذ قرابة 21 عامًا على مساحة 386 فدانًا.

2- تضم 92 مصنعا منها 35 منتجا معظمهم صناعات غذائية وكيمائية، و40 في مرحلة الإنشاء.

3- تصل التكلفة المالية الإجمالية لتلك المصانع إلى 2 مليار و46 مليون جنيه.

4 - توفر 7245 فرصة عمل للشباب.

5- بها أكبر مصنع لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية بتكلفة 350 مليون جنيه، ومصنع درفلة الحديد المقام على مساحة 30 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية تقدر بـ 23 مليون دولار، ويساهم في توفير من 250 إلى 300 فرصة عمل، ويجرى تنفيذها لإنشاء مركز صيانة منتجات إحدى الشركات الكبرى في إنتاج الأجهزة المنزلية، الواقع على مساحة 7 آلاف و785 متر مربع بمنطقة الخدمات، والذي سيوفر 500 فرصة عمل.

6- تخصيص 10 أفدنة للحرفيين ومصانع منتهية الصغر لتكون صناعاتها مكملة للمصانع الكبرى وسد احتياجاتها.

7- في مرحلة استكمال الأوراق والتراخيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

8- يوجد بجوارها المنطقة الحرة العامة على مساحة 216 فدانا.

9- تخضع لقرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح أراضي صناعية مرفقة بالمجان للمستثمرين في محافظات الصعيد لتحفيز المستثمر المحلي والأجنبي، وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء الصعيد.

10- يوجد بها مكتب لهيئة الاستثمار ونقطة شرطة وفرع لمرور قنا وبها كل المرافق، كما أنها الاقرب لمحور "قوص- نقادة" على نهر النيل لربط الصحراء الغربية والصحراء الشرقية التي تقع فيها المنطقة وقريبة من مشروع المثلث الذهبي.