قال علي السعيدي، عضو مجلس النواب الليبي، إن الأزمة الليبية أمنية وليست سياسية كما يدعي البعض، لذا انطلقت العمليات العسكرية في بني غازي ودرنة وعددا من الموانئ النفطية على أبواب طرابلس لاستعادة البلاد، متابعا: "الجيش الليبي هو المنقذ الوحيد لإعادة دولة ليبيا وهيبتها واستقرارها".

وأضاف "السعيدي"، خلال مداخلة هاتفية له بنشرة أخبار TEN، المذاعة عبر فضائية "TEN"، أن وجود شخصيات من الجماعات الإرهابية المطلوبة محليا ودوليا تحارب ضد صفوف الجيش الليبي يعكس أن تلك الجماعات ليس لها علاقة بالبناء بقدر تنميتها للإرهاب وسرقة الموارد الليبية.

وأوضح السعيدي أن الولايات المتحدة الأمريكية تثمن جهود المشير خليفة حفتر بسبب كونه الضامن لإعادة صوت ليبيا وهيبتها للعالم، بمساندة دول الجوار.

وأكد أن مصر لها دور كبير في رفع صوت ليبيا عاليا أمام المحافل الدولية، ودعم الوطن الليبي وجيشه.