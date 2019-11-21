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البابا تواضرس يختتم سيمينار المجمع المقدس بوادي النطرون

البابا تواضرس يختتم سيمينار المجمع المقدس بوادي النطرون

"دبليو تي دوت سوشيال".. ويكيبيديا تنافس مواقع التواصل الاجتماعي  

"دبليو تي دوت سوشيال".. ويكيبيديا تنافس مواقع التواصل الاجتماعي  

بعثة منتخب مصر لكرة القدم للمكفوفين تغادر القاهرة متجهة إلى أبوجا

بعثة منتخب مصر لكرة القدم للمكفوفين تغادر القاهرة متجهة إلى أبوجا

خالد الجندي للداعيات لخلع الحجاب: "كده كده هتلبسوه عند الوفاة"

خالد الجندي للداعيات لخلع الحجاب: "كده كده هتلبسوه عند الوفاة"

حبس ربة منزل ألقت أنبوبة من الدور الثالث على طفل بالمنوفية

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