تقدمت اللنائبة فايقة فهيم عضو مجلس النواب، بطـلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الأوقاف والتضامن، بشأن انتشار التسول بالأضرحة دون تدخل حكومي لوقف هذا الأمر.

وأشارت النائبة إلى انتشار عمليات التسول أمام أبواب مساجد آل البيت بشكل كبير ويكاد يكون منظم من قبل مجموعات، مؤكدة أن هذا الأمر تحول من مجرد وسيلة لتوفير نفقات المحتاجين إلى سبوبة ووجود عصابات تنظم ذلك.

وتابعت عضو مجلس النواب: "وصل الأمر إلى فرض إتاوات على المتسولين أنفسهم وغير ذلك من الأمور التي تتطلب مواجهة وحسم من الحكومة".

ونوهت بأن المواطنين يتعرضون للمضايقات من قبل بعض القائمين على خدمة هذه الأضرحة، والذين يطلبون مبالغ مادية من الزائرين نظير بعد الزيارة تحت مسمى "النفحات"، إلى جانب حدوث مشاجرات بين المتسولين أمام هذه الأضرحة بما يسبب الكثير من الألفاظ النابية وإيذاء المارة أو المترددين.