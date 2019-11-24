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عاجل.. محاكمة تأديبية لـ8 عاملين بالسكة الحديد: القطر طلع من غير سواق

عاجل.. محاكمة تأديبية لـ8 عاملين بالسكة الحديد: القطر طلع من غير سواق

"التجارى وفا بنك" يشارك بقيمة 75 مليون جنيه في سندات توريق "راية"

"التجارى وفا بنك" يشارك بقيمة 75 مليون جنيه في سندات توريق "راية"

بنك قناة السويس يفتتح أول فرع ذكي للخدمات المصرفية

بنك قناة السويس يفتتح أول فرع ذكي للخدمات المصرفية

طارق عامر يُسلم رئيس المصرف المتحد ونائبه شهادة القيادة المصرفية

طارق عامر يُسلم رئيس المصرف المتحد ونائبه شهادة القيادة المصرفية

"CIB" أول بنك في مصر ينضم إلى مبادرة "SWIFT GPI"

"CIB" أول بنك في مصر ينضم إلى مبادرة "SWIFT GPI"

لميس نجم: 9.1 مليار جنيه إجمالي مساهمات البنوك المحلية في "المسئولية المجتمعية" منذ 2014 حتى الآن

لميس نجم: 9.1 مليار جنيه إجمالي مساهمات البنوك المحلية في "المسئولية المجتمعية" منذ 2014 حتى الآن

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