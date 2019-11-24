قال الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي، إن مؤتمر أفريقيا 2019 يعيد لمصر زعامة القارة الأفريقية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكل هذا سيصب في مصلحة أفريقيا والعالم كله.

وأضاف صالح، خلال مدخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، أن هذا المنتدى هو نتاج جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في السنوات السابقة، من جولات خارجية على المستوى العالمي والإقليمي والعربي، وأجرى العديد من اللقاءات مع المؤسسات الاقتصادية الكبرى على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه نتيجة لهذه الجهود أصبح هناك رؤية واضحة وشاملة لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا بحلول 2063، وأن تكون القيادة أفريقية خالصة لأفريقيا وتزعم وإدارة أمورها بشكل كامل.

وتابع صالح بأن المنتدى شهد توقيع اتفاقية تنموية قيمتها أكثر 3 مليارات دولار، وأن حضور العديد من المؤسسات العالمية والبنوك الدولية هي للدعم من خلال مشروعات تنموية ترفع من شأن الاقتصاد الأفريقي وأيضًا مشروعات لدعم الطاقة والمرأة.

وأشار صالح إلى أن القارة الأفريقية بها نحو 1.5 مليار مواطن، يعيشون على مساحة 11 مليون ميل مربع، وأن هناك مساحة كبيرة من النشاط السكاني والسوق، موضحا أن كل هذا يساعد على تحقيق أكبر نمو اقتصادي على مستوى العالم في الفترة المقبلة.