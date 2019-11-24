لقي 10 أشخاص مصرعهم؛ بمقاطعة "أوبانجي" شمال الكونغو الديمقراطية؛ أثر فيضان نهر الكونغو وروافده خلال الأيام الأخيرة، وقال متحدث باسم مؤسسة "كاريتاس الدولية" بالكونغو الديمقراطية في تصريح أورده راديو "أفريقيا 1"، اليوم، إن أكثر من 180 ألف شخص يحتاجون إلى المساعدة في هذه المقاطعة الواقعة شمال الكونغو الديمقراطية على الحدود مع أفريقيا الوسطى التي تأثرت أيضا بالأمطار والفيضانات لمدة شهر.

وأضاف المتحدث باسم المؤسسة، أن عشرات الآلاف من الأشخاص تأثروا في مقاطعة "سود أوبانجي" المجاورة التي يرويها نهر "أوبانجي" بين الكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى، فيما أشارت وسائل إعلام كونغولية، إلى أن 25 شخصا لقوا حتفهم في مقاطعة "إكواتور" الشمالية الغربية المتاخمة للكونغو برازافيل، كما أعلن وزير الداخلية الإقليمي "جان جولي مامولاندا" أن مقاطعة الإكوادور أصبحت منكوبة.