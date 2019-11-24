تلقي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مذكرة حول أهم نتائج الأعمال التي تحققت خلال الفترة (يوليو ـ سبتمبر) من العام المالي الحالي 2019/2020 في أنشطة التكرير والبنية التحتية ومشروعات توصيل الغاز الطبيعي، وتستعرض الوطن هذه الإنجازات في السطور التالية:
"مصانع تكرير البترول":
بدء التشغيل التجريبي لمشروع إنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بالشركة المصرية للتكرير بتكلفة 4.3 مليار دولار.
"نقل وتوزيع المواد البترولية والبنية الاساسية":
1- تشغيل 50 محطة تموين وخدمة جديدة .
2- فتح 3 مراكز توزيع بوتاجاز جديدة لأسطوانات البوتاجاز بالشرقية ولبيحيرة وكفر الشيخ.
3- الانتهاء من خط منتجات المحلة / شاوة بطول 35 كم وقطر10 بوصة بتكلفة 107 مليون جنيه.
4- الانتهاء من خط المازوت جنوب حلوان / بياض العرب بطول 18 كم وقطر 16 بوصة بتكلفة حوالى65 مليون جنيه .
5- الانتهاء من تشغيل 4 صهاريج جديدة (سولار، بنزين) بشركة السويس لتصنيع البترول .
6- الانتهاء من إنشاء خط التينة/ العاصمة الادارية الجديدة (المرحلة الأولى والثانية) .
"توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمنشأت":
1- توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 305.5 ألف وحدة سكنية خلال هذه الفترة.
2- توصيل الغاز إلى 178 مستهلك تجاري و3 مصانع.
"تحويل السيارات للغاز الطبيعي":
تحويل 4.613 سيارة للعمل بالغاز الطبيعى خلال هذه الفترة.
"نمو الاستهلاك المحلي":
1- انخفاض نسبة الاستهلاك المحلي للمنتجات البترولية 5.2%.
- انخفض معدل استهلاك بنزين 80 بنسبة 9.5%.
- ارتفع معدل استهلاك بنزين 92 بنسبة 4%.
- ارتفع استهلاك بنزين 95 بنسبة 74%.
- انخفض استهلاك السولار بنسبة 5.3% ويرجع ذلك الى انخفاض استهلاك السولار لقطاع الكهرباء بنسبة حوالى 56%.
- انخفض استهلاك المازوت بنسبة 19%.
- 12 مليون طن هي قيمة استهلاك الغازات وتمثل حوالى 62.3% من اجمالي الاستهلاك المحلى .
"قيمة الصادرات":
زيادة الصادراتنحو 2.1% غاز وخام وبتروكيماويات ومنتجات بترولية بقيمة2.42 مليار دولار.
"الواردات":
انخفضت قيمة الواردات من الخام والمنتجات البتروليـة خلال هذه الفترة حوالي2.7 مليار دولار بانخفاض نسبته حوالي 13%.