تلقي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مذكرة حول أهم نتائج الأعمال التي تحققت خلال الفترة (يوليو ـ سبتمبر) من العام المالي الحالي 2019/2020 في أنشطة التكرير والبنية التحتية ومشروعات توصيل الغاز الطبيعي، وتستعرض الوطن هذه الإنجازات في السطور التالية:

"مصانع تكرير البترول":

بدء التشغيل التجريبي لمشروع إنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بالشركة المصرية للتكرير بتكلفة 4.3 مليار دولار.

"نقل وتوزيع المواد البترولية والبنية الاساسية":

1- تشغيل 50 محطة تموين وخدمة جديدة .

2- فتح 3 مراكز توزيع بوتاجاز جديدة لأسطوانات البوتاجاز بالشرقية ولبيحيرة وكفر الشيخ.

3- الانتهاء من خط منتجات المحلة / شاوة بطول 35 كم وقطر10 بوصة بتكلفة 107 مليون جنيه.

4- الانتهاء من خط المازوت جنوب حلوان / بياض العرب بطول 18 كم وقطر 16 بوصة بتكلفة حوالى65 مليون جنيه .

5- الانتهاء من تشغيل 4 صهاريج جديدة (سولار، بنزين) بشركة السويس لتصنيع البترول .

6- الانتهاء من إنشاء خط التينة/ العاصمة الادارية الجديدة (المرحلة الأولى والثانية) .

"توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمنشأت":

1- توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 305.5 ألف وحدة سكنية خلال هذه الفترة.

2- توصيل الغاز إلى 178 مستهلك تجاري و3 مصانع.

"تحويل السيارات للغاز الطبيعي":

تحويل 4.613 سيارة للعمل بالغاز الطبيعى خلال هذه الفترة.

"نمو الاستهلاك المحلي":

1- انخفاض نسبة الاستهلاك المحلي للمنتجات البترولية 5.2%.

انخفض معدل استهلاك بنزين 80 بنسبة 9.5%.

ارتفع معدل استهلاك بنزين 92 بنسبة 4%.

ارتفع استهلاك بنزين 95 بنسبة 74%.

انخفض استهلاك السولار بنسبة 5.3% ويرجع ذلك الى انخفاض استهلاك السولار لقطاع الكهرباء بنسبة حوالى 56%.

انخفض استهلاك المازوت بنسبة 19%.

12 مليون طن هي قيمة استهلاك الغازات وتمثل حوالى 62.3% من اجمالي الاستهلاك المحلى .

"قيمة الصادرات":

زيادة الصادراتنحو 2.1% غاز وخام وبتروكيماويات ومنتجات بترولية بقيمة2.42 مليار دولار.

"الواردات":

انخفضت قيمة الواردات من الخام والمنتجات البتروليـة خلال هذه الفترة حوالي2.7 مليار دولار بانخفاض نسبته حوالي 13%.