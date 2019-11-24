أصيبت طفلة بإحدى قرى مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، باشتباه بنزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم، إثر سقوطها من نافذة الطابق الأول أثناء لعبها في المنزل.

تلقى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغا من مسؤولى مستشفى بركة السبع المركزي باستقباله الطفلة (ا. م. ج. ع. ع.- 4 أعوام)، مقيمة بمدينة بركة السبع، غرب دائرة المركز، اشتباه نزيف بالمخ، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

بسؤال جدها (ج. ع. م. ع.- 57 عاما- سائق)، مقيم بذات العنوان، قرر أنه أثناء قيام حفيدته باللهو داخل المنزل، اختل توازنها وسقطت أرضًا من نافذة الطابق الأول وحدثت إصابتها ونفى الشبهة الجنائية.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.