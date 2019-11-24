اللي في الشكاره دا مين؟.. لحظة ضبط الأهالي لمتهمي واقعة جثة المريوطية

"أنا قتلته.. كان عايز يقتلني أنا وعيالي.. كان بيتهجم عليا".. بهذه الكلمات ظهرت السيدة المتهمة بقتل "معالج روحاني"، بمساعدة خطيب أختها، وظهرت تلك الاعترافات في فيديو متداول عبر فيس بوك، لمجموعة من الأهالي بمنطقة المريوطية قبل إلقائها الجثة في الترعة.

وكشفت أجهزة الأمن في الجيزة، لغز جثة المريوطية، وتوصلت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أن الجثة لشخص ادعى أنه معالج روحاني، وكان يتردد على منزل "المتهمة" لعلاج ابنها لأنه غير قادر على الكلام رغم أن عمره 7 سنوات، وعقب تردده عليها أقام على جنسية معها على مدار العاميين الماضيين، وفي أثناء محاولة السيدة إنهاء تلك العلاقة الآثمة رفض وهددها بفضحها، فقررت قتله بمساعدة خطيب أختها.

وأظهرت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت قيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، إن الجثة بها طعنات في الرقبة والصدر والبطن، ويواصل فريق البحث الذي يترأسه العقيد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد راسخ مفتش المباحث، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، مناقشة المتهمين للوقوف على ملابسات الواقعة.